Roma, record per Rui Patricio: diventa il giocatore con più presenze in Europa League

La Roma questa sera si gioca il passaggio del turno contro il Feyenoord. I giallorossi dovranno ribaltare l'1-0 dell'andata e sarà importante non subire gol. In porta, come sempre, c'è Rui Patricio. Nel match delle 21 eguaglia un record importante. Secondo quanto riportato da Opta raggiunge Dragovic a 66 presenze e diventa il giocatore con più presenze nella storia della moderna Europa League. Il portiere portoghese nell'ultima gara di campionato ha parato un rigore a Pereyra ed è carico per il match di questa sera.