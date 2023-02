Roma-Real Sociedad, seconda fase di vendita: un’ora di coda per l’acquisto

Il 9 marzo la Roma affronterà la Real Sociedad all'Olimpico nel match d'andata degli ottavi di Europa League. Fin da subito è partita tra i tifosi la corsa al biglietto. Le vendite sono state suddivise in tre fasi, le prime due riservate rispettivamente agli abbonati Serie A e Coppe, la terza dedicata all'acquisto libero. Alle 16 di oggi è scattata la seconda fase e moltissimi tifosi si sono collegati al sito per accaparrarsi un posto sui seggiolini dello Stadio Olimpico. Come di consueto, si sono create lunghissime code, quasi un'ora d'attesa per aggiudicarsi un biglietto. Ma del resto si sa, ormai l'omino che cammina lungo la linea grigia è diventato l'incubo dei tifosi giallorossi.