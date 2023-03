Roma-Real Sociedad: pochissimi biglietti rimasti. Cancelli aperti alle 16.15

Vigilia di un'altra grande notte europea per la Roma. L'Olimpico è pronto e ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili. Resta qualche posto in Tribuna Monte Mario lato nord. Il match è in programma alle ore 18.45 e i cancelli saranno aperti alle 16.15. Il consiglio del club è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Alle 15:45 aprirà l'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi, dove potrete acquistare diversi prodotti esclusivi come la sciarpa Pink Scarf, realizzata dal Club per la Giornata internazionale dei diritti della donna e il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali.