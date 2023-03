Roma-Real Sociedad, all’Olimpico anche la Nazionale di rugby

Ospiti speciali all'Olimpico. Per l'andata degli ottavi di finali di finale di Europa League contro la Real Sociedad, la Roma ha invitato all'Olimpico la Nazionale italiana di rugby. Gli Azzurri di Crowley, sabato andranno in scena proprio nell'impianto della Capitale contro il Galles per la quarta giornata del Sei Nazioni. Fino a questo momento l'Italia è incappata in 3 sconfitte su tre contro Francia, Inghilterra e Irlanda.