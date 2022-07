Roma, questa sera la presentazione di Dybala live sui canali social del club

Per non perdersi nemmeno un minuto del Dybala day, il club annuncia la diretta sui propri canali social

Roma è in fermento per l'arrivo di Paulo Dybala che questa sera verrà presentato ai tifosi alle 21 nella splendida location del Colosseo Quadrato dell'Eur. Come comunicato dal club stesso, sarà possibile seguire l'evento live sui canali social del club (Twitter, Facebook e You Tube) così da non perdersi nemmeno un minuto del bagno di folla riservato alla Joya.