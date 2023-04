Roma, quarta semifinale europea negli ultimi 6 anni: solo il Real tiene il passo

Grazie alla roboante vittoria di ieri contro il Feyenoord, la Roma ha raggiunto la sua quarta semifinale europea negli ultimi 6 anni. I giallorossi in questa statistica sono in grande compagnia visto che l'unica in Europa a tenere il passo è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per la Roma però è anche la sua terza consecutiva. La prima nella stagione 2020/21 contro il Manchester United sempre in Europa League, la seconda lo scorso anno in Conference e ora quella contro il Bayer Leverkusen. L'ultima italiana a riuscirci era stata il Milan allenato sempre da Ancelotti dalla stagione 2004/05 alla stagione 2006/07 anche se nella massima competizione europea. Ora ad attendere la Roma ci sarà la formazione tedesca allenata da Xabi Alonso, uno degli "squali falliti della Champions" annunciati da Mourinho prima del sorteggio di Nyon degli ottavi di finale. In corsa per la vittoria finale infatti, i giallorossi sono l'unica squadra che ha partecipato sin da subito all'Europa League. Juventus, Siviglia e appunto Bayer Leverkusen, si stanno infatti rilanciando dopo un inizio di stagione complicato concluso con uno sciapo terzo posto nel girone di Champions.