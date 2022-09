Roma, quanto vale l’Europa League: ecco tutti i premi che può incassare il club

Se la squadra di José Mourinho dovesse vincere tutte le partite del girone incasserebbe 3,78 milioni di euro

Redazione

L'Europa League è una buona fonte di guadagno per la Roma. Nella passata stagione la vittoria in Conference League contro il Feyenoord portò nella casse giallorosse oltre 25 milioni di euro, la competizione europea di quest'anno potrebbe far incassare al club anche il doppio, circa 50 milioni. La Roma ha già preso 3,63 milioni dopo la qualificazione ai gironi. A questi andranno aggiunti i bonus delle sei partite contro Ludogorets, Betis e Helsinki. I successi portano 630 mila euro e i pareggi 210 mila. Se la squadra di José Mourinho dovesse vincerle tutte incasserebbe 3,78 milioni di euro. Inoltre, bisogna considerare anche la fiche di 1,1 milioniper la vittoria del girone di Europa League. Per il secondo posto, invece, ci sarebbero 550 mila euro d'incasso.

La qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea porterebbe 1,2 milioni, mentre sarebbero 500 mila euro in caso di spareggi. Proseguendo il percorso in Europa League, il discorso si farebbe sempre più intrigante. I quarti di finale portano 1,8 milioni di euro, le semifinali 2,8 e l'approdo in finale 4,6. In caso di vittoria della Coppa ci sarebbero da aggiungere altri 4 milioni. Il totale ammonterebbe a 22,91 milioni di euro.

Poi c'è da considerare il market pool, metà di questa voce (69,75 milioni di euro) sarà diviso in tante quote quante sono le federazioni rappresentate da almeno un club nella fase a gironi, che per quest’edizione saranno 23. Per la prima parte del market pool la Roma incasserà 1,82 milioni di euro. Sul ranking storico i giallorossi prenderanno 3,96 milioni di euro. Inoltre, c’è anche il botteghino. Lo scorso anno in Conference la Roma ha incassato 5,5 milioni di euro fino alla semifinale con il Leicester, più la quota parte della finale. In questa stagione di Europa League si potrebbero sfiorare i 15 milioni di euro.

Considerando i 23 milioni di premi, i 10 che possono arrivare tra il market pool e il ranking storico e i circa 15 dagli incassi dell'Olimpico, si arriva a quasi 50 milioni di euro complessivi. Un tesoretto al quale Mourinho e i Friedkin non vorrebbero rinunciare. Dato che il club deve anche pagare la multa di 5 milioni di euro per il FPF, che verranno scalati dagli incassi nell'Europa League.