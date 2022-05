Roma, quanto pesa la Conference: ecco i punti persi dopo l’Europa

I giallorossi escono sconfitti dalla sfida del ‘Franchi’. Dopo 10 minuti la Viola aveva già messo in cassaforte la partita e la squadra di Mourinho ha pagato la sfida di giovedì

Il doppio confronto ha tolto energie durante la stagione alla Roma. Anche Mourinho ieri dopo la partita lo ha ricordato: “La differenza tra noi e la Fiorentina? Abbiamo giocato 14 gare in più rispetto a loro”. Dopo il turno europeo i giallorossi hanno vinto 7 volte, mentre nelle altre occasioni sono arrivate 3 sconfitte e 4 pareggi. Aggiungendo anche i turni infrasettimanali il dato peggiora e i match persi diventano 6. Sono almeno 15 i punti lasciati per strada. Lo sforzo fatto dalla Roma in queste settimane per raggiungere la finale di Tirana ha portato ad una serie di quattro partite senza vittorie. Quest’anno non era mai successo e non accadeva da maggio 2021 con Fonseca in panchina. Inoltre era da dicembre non rimaneva a secco di gol per due gare di fila. In estate bisognerà necessariamente intervenire sul mercato per consegnare a Mourinho una rosa che possa competere su tutti i fronti.