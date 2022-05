Roma qualificata in Europa League: ecco quando ci saranno i sorteggi

Le gare saranno suddivise in due orari: 18.45 e 21.00.

La Roma torna a vincere dopo oltre un mese in campionato e stacca il pass per i gironi di Europa League indipendentemente dal risultato della finale di Conference . I giallorossi scopriranno gli avversari del girone il 26 agosto e saranno testa di serie. La prima giornata del torneo ci sarà l'otto settembre mentre l'ultima è anticipata al 3 novembre a causa del Mondiale in Qatar. La finale della competizione è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest . Stadio che era stato designato nel 2020 ma lo stop per il Covid ha cambiato i programmi. Le gare saranno suddivise in due orari: 18.45 e 21.00.

L'Europa League ha cambiato volto rispetto all'ultima partecipazione della Roma dello scorso anno. Innanzitutto prenderanno parte alla fase a gironi 32 squadre e non più 48, quindi, così come per la Champions League, ci saranno otto gironi composti da quattro club. Le otto prime classificate dei gironi otterranno l’accesso diretto agli Ottavi di Finale. Disputeranno invece i sedicesimi di finale – in quello che viene definito uno spareggio – le otto seconde classificate dei gironi di Europa League e le otto terze provenienti dalla fase a gironi di Champions League. Mentre a loro volta, le squadre che concluderanno al terzo posto il proprio girone di Europa League, andranno ad affrontare, sempre in uno spareggio ad eliminazione diretta, le seconde classificate della fase a gironi di Conference League. Le partite si disputeranno sempre di giovedì ed in contemporanea con le gare di Conference League. Due le fasce orarie: 18:45 e 21:00. In definitiva parteciperanno alla fase a gironi di Europa League: le dieci vincitrici dei playoff, le dieci sconfitte del terzo turno preliminare e dei playoff di Champions League e le dodici qualificate di diritto, quest’ultime appartenenti alle sette migliori federazioni europee per Coefficiente UEFA.