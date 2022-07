Roma, prorogata l’adesione all’Opa: termine spostato al 15 luglio

Oggi sono state presentate 6.246.012 richieste arrivando così al 93,3 % delle quote necessarie per il delisting

A meno di 24 ore dalla scadenza dell'Opa, la Roma ha concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il giorno 8 luglio 2022 alle 17.30, per ulteriori 5 giorni di borsa aperta. Per raggiungere il 95% ci sarà dunque tempo fino a venerdì 15 luglio incluso. Oggi sono state presentate 6.246.012 richieste di adesione arrivando così al 93,3 % delle quote necessarie per il delisting. A un passo dal 95% del capitale sociale che servirà ai Friedkin per uscire dalla borsa. Poco più di un punto percentuale che la società crede di raggiungere senza dover ricorrere al piano B.