Roma domani in Portogallo, il sindaco di Albufeira: “Campo pronto per Mourinho”

Domani Mourinho e i suoi torneranno ad Albufeira per la "Albufeira Winter Cup". Si tratta di tre amichevoli con squadre provenienti da Spagna, Portogallo e Olanda, che affronteranno la Roma all'Estádio Municipal de Albufeira, nel corso di una settimana, dal 16 al 22 dicembre. "Questo ritorno dimostra le ottime condizioni riscontrate nel parco sportivo di Albufeira, sia in estate che in inverno", afferma José Carlos Rolo al sito Mais Algarve. La location infatti è quella dove già in estate lo Special One aveva portato la squadra per la preparazione estiva. Posti a lui cari, dove si può lavorare in tranquillità e nelle migliori condizioni. "Rendere Albufeira un punto di riferimento internazionale per allenamenti e partite è sempre più un traguardo, che riflette il nostro impegno e il nostro lavoro in questo senso. E questo non vale solo per il calcio, l'atletica o gli sport acquatici, ma per un'ampia gamma di sport che privilegiano la vita all'aria aperta e un ambiente sano, con buone strutture sportive", ha aggiunto poi CristianoCabrita, vicepresidente e assessore allo Sport e ai giovani.