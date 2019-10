Roma, infortunio al ginocchio per Zappacosta: si teme rottura del crociato – LIVE

In casa Roma continuano ad arrivare brutte notizie. Dopo i forfait di Pellegrini e Mkhitaryan, questa volta tocca nuovamente a Davide Zappacosta. Problema al ginocchio destro durante l’allenamento di questa mattina per l’esterno arrivato dal Chelsea in estate. Si teme la rottura del legamento crociato, ma da Trigoria sperano sia solamente una distorsione. Gli esami che sta sostenendo diranno l’entità dell’infortunio del terzino che era rientrato ieri tra i convocati per la sfida con il Wolfsberger dopo un primo stop muscolare.