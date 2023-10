Roma, problema per Bove: caviglia gonfia. Resta in Nazionale, ma verrà monitorato

Edoardo Bove è stato convocato dalla Nazionale Under 21, ma la sua presenza nella gara contro la Norvegia è a rischio. Il centrocampista giallorosso è sotto osservazione per un gonfiore della caviglia destra e nelle prossime ore valuterà se tornare a Roma. Il giocatore al momento non lascerà il ritiro dell'Italia e verrà monitorato. Ha subito un duro colpo a Cagliari, ma è una semplice contusione e non ci sono ulteriori complicazioni. In caso di forfait tornerà a Trigoria e saluterà il ct Nunziata. Il match valido per le qualificazioni all'Europeo del 2025 è in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio 'Druso' di Bolzano.