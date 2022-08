Roma Primavera, ufficiali i numeri di maglia: Pagano con il 10, Volpato con il 62

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei numeri di maglia della nuova Primavera di Federico Guidi che farà il suo esordio in campionato sabato in trasferta con il Cesena. Tra i volti nuovi nella formazione giallorossa, Faubert-Jaquemin ha scelto il numero 3, mentre Bryan Silva il 24. La maglia numero 10 sarà indossata da Riccardo Pagano mentre Volpato indosserà la maglia numero 62 (la stessa utilizzata in prima squadra).