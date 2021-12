Roma Primavera, troppi casi Covid: rinviata la gara col Genoa

Anche la Primavera paga il conto al coronavirus. La Roma ha appena ufficializzato il rinvio della gara col Genoa a data da destinarsi

La partita Primavera tra Roma e Genoa è rinviata a data da destinarsi. Il motivo purtroppo è noto di questi tempi come ha rivelato il club giallorosso sul suo profilo Twitter: "​Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento". Sarebbero nove le positività riscontrare dal primo giro di tamponi. La partita sarà giocata probabilmente a gennaio con la Roma che domina il girone a +7 e con una gara in meno.