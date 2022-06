Roma Primavera, Tripi: “Meritavamo di chiudere la stagione in modo diverso”

Le parole del capitano giallorosso: "C’è tanto rammarico ma ce l’abbiamo messa tutta…grazie a tutti sono fiero di voi"

Dopo una fantastica stagione la Roma Primavera viene sconfitta in finale dall'Inter. I nerazzurri hanno avuto la meglio ai tempi supplementari. Tripi, il capitano della squadra giallorossa, ha commentato sui social la partita di ieri: "Meritavamo di chiudere la stagione in modo diverso, c’è tanto rammarico ma ce l’abbiamo messa tutta…grazie a tutti sono fiero di voi. Sempre forza Roma". Il prossimo anno si aprirà un nuovo ciclo per la Primavera che cambierà allenatore. Alberto De Rossi non sarà il mister nella prossima stagione.