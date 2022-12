Roma Primavera, trattative in corso per Satriano all’Heracles

L'attaccante classe 2003 potrebbe entrare a far parte della rosa del club olandese. Per lui 9 gol in 12 presenze con la Primavera

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma sta trattando con l'Heracles per la cessione a titolo definitivo di Antonio Satriano. Il giovane attaccante classe 2003 millanta nella Primavera giallorossa dove ha collezionato 9 gol in 12 presenze contribuendo al primo posto della squadra di Guidi nel Campionato. La trattativa in corso dimostra l'interesse di Pinto di portare avanti il mercato delle giovanili in parallelo a quello della prima squadra. È noto, infatti, che sia il direttore sportivo che lo stesso Mourinho seguono con interesse le vicende del vivaio della Roma, come dimostrato più volte coi vari esordi in Campionato di giocatori provenienti proprio dalla cantera giallorossa.