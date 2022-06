Roma Primavera, Missori: “A un passo dal sogno, ma non vedo l’ora di ripartire”

Il terzino si gonfia il petto dopo la sconfitta immeritata contro l'Inter che è costata lo scudetto: "La Roma è felicità"

L'amarezza per lo scudetto sfumato ma anche l'orgoglio per il cammino percorso. La Roma Primavera si lecca le ferite ed è pronta a ripartire (senza De Rossi) dopo la sconfitta di ieri sera per 2-1 contro l'Inter ai supplementari. Ecco le parole di uno dei protagonisti, Filippo Missori che in questa stagione ha trovato spazio anche in prima squadra: "Ci siamo fermati ad un passo dal nostro sogno. Avremmo voluto un finale diverso. È stata una stagione incredibile, fatta di tanti sacrifici, lavoro e vittorie. Sono parte di un gruppo fantastico che ha sempre tirato fuori determinazione e la voglia di lottare l’uno con l’altro. Voglio ringraziare uno a uno, i miei compagni, il mister e lo tutto lo staff. La Roma è passione. La Roma è coraggio. La Roma è felicità. La Roma siamo tutti noi. Non vedo l’ora di ripartire sempre con questi colori nel cuore".