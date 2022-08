Roma Primavera, Guidi: “I punti iniziano a contare. Il Cesena è un gruppo di talento”

FedericoGuidi alla vigilia dell'esordio sulla panchina della Roma Primavera, contro il Cesena in trasferta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del club: "L'emozione c'è stata più il primo giorno, quando sono entrato a Trigoria per la prima volta. È un'emozione difficile da spiegare che poi però ho superato iniziando subito a lavorare". Inizia così l'intervento dell'ex Gubbio e Casertana che poi prosegue: "Il gruppo mi ha colpito in modo piacevole come ho già sottolineato in precedenza, ha lavorato quotidianamente con grande concentrazione e ha cercato di mettere in pratica gli allenamenti svolti. Devo dire che il bilancio è sicuramente positivo. Da sabato iniziamo il campionato, i punti cominciano a contare e la crescita di ogni singolo ragazzo deve andare di pari passo con la prestazione e con i risultati". Successivamente il focus si è spostato sule amichevoli precampionato, giocate contro squadre professionistiche: "E' una scelta dovuta alla crescita che volevo vedere nei miei ragazzi. Vederli all'opera con avversari adulti avrebbe messo in evidenza cose positive e cose da migliorare. Sono rimasto piacevolmente colpito dall'impegno che hanno messo in ogni partita. La strada tracciata è quella giusta ora dobbiamo proseguire in maniera veloce perché il calcio non aspetta".Guidi ha poi concluso parlando del Cesena, primo avversario della stagione: "Il Cesena per quello che sappiamo è un gruppo che lavora insieme da tanti anni. È un gruppo di talento e dobbiamo tenere le antenne dritte".