Roma Primavera, Guidi: “Avere tanti calciatori della stessa qualità è un vantaggio”

La Roma Primavera domani affronterà il Bologna per la seconda giornata del campionato. Federico Guidi ha parlato ai microfoni di Roma TV alla vigilia. Queste le sue parole:

Subito una partita difficile. "Assolutamente. Sappiamo che il Bologna è una squadra ricca di qualità. Il gruppo 2004 ha perso la finale in Under 18, i 2005 sono Campioni d'Italia. È una squadra che lavora insieme dallo scorso anno, sappiamo che sarà difficile ma come già vi ho detto dobbiamo essere focalizzati sulla nostra prestazione, sappiamo che se giochiamo al massimo delle nostre potenzialità è più facile fare risultato".