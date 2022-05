Roma Primavera, De Rossi: “Questa nostra vittoria è una soddisfazione enorme”

Il tecnico giallorosso ha commentato il 2-1 sul Cagliari in rimonta e il primo posto solitario in classifica: "Si decide tutto all’ultima partita, è giusto così"

L'allenatore della Roma Primavera , Alberto De Rossi , è entusiasta: i suoi ragazzi hanno vinto lo scontro diretto contro il Cagliari (in rimonta) e sono di nuovo primi in solitaria a +3 sull' Inter . Ecco le sue parole al termine del match.

La Roma è ancora prima in classifica, certa di essere nelle semifinali scudetto. “Trovare dei momenti negativi in questo campionato è molto difficile. Poi ci stanno momenti più o meno buoni. Nella prima parte abbiamo fatto un buon cammino, nella seconda un cammino normale. Noi, semplicemente, stiamo preparando i ragazzi per fare un allenamento con la prima squadra. Questo noi facciamo”.

Quanto è contento per il gol vittoria di Satriano? “Cercherò di concentrarmi sul Lecce, avremo una gara importante lì. Vogliamo arrivare primi, è giusto che arriviamo primi. Noi abbiamo sempre creduto in Satriano, lui in certi momenti un po’ meno. Da qualche settimana sta mettendo qualcosa in più e sono particolarmente contento per lui, oltre che per tutta la squadra”.