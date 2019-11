Roma Primavera, Alberto De Rossi: “Dobbiamo ripartire, non guardiamo alle cose positive”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, parla alla tv del club giallorosso prima della sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole: “Le verifiche vanno fatto soprattutto dopo che si perde. Con la Lazio non abbiamo sbagliato tutto, siamo stati propositivi e attenti in fase di non possesso. Abbiamo concesso poco ma ci è stato fatale. Incontriamo oggi una squadra che ha fatto 4 gol al Napoli e 5 alla Sampdoria. E’ una squadra, come al solito, da prendere con le molle. Dobbiamo ripartire e farlo con più attenzione. Non soffermiamoci sulle cose positive. Le nostre idee di formazione continuano e non dobbiamo arretrare”.