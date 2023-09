Roma, piove sul bagnato: Llorente rischia di restare fuori due settimane

Non c'è pace per la Roma. Oltre i cattivi risultati in campo, la situazione è difficile anche sul fronte infortuni. Con i ko di Renato Sanches e Smalling, nella disfatta di Genova, ha alzato bandiera bianca anche Llorente. Secondo quanto riportato da SkySport, il centrale difensivo spagnolo potrebbe restare fermo ai box per due settimane. Questo significherebbe rientrare solamente dopo la sosta per le nazionali. Nella giornata di domani sono previsti ulteriori esami per capire meglio l'entità dell'infortunio. Un'altra pesante tegola per un reparto già in profonda crisi di prestazioni. Llorente, è uscito contro i rossoblù già a metà primo tempo, costringendo Cristante ad abbassarsi in difesa con l'ingresso di Bove in mezzo al campo.