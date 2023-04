Roma, Pietro Berardi sollevato dall’incarico: non sarà più Ceo del club

La Roma interrompe ogni rapporto lavorativo con il Ceo Pietro Berardi. Queste il comunicato stampa emesso dalla società: "L’AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi". Berardi, recentemente indagato per il caso plusvalenze sospette, è stato allontanato per visioni differenti rispetto a quelle del presidente Dan Friedkin. La scelta è stata maturata nel corso dei mesi scorsi e la società è già al lavoro per sostituirlo con un dirigente che si occupi anche della questione stadio. L'obiettivo -fanno sapere dal club- è di migliorare l'area corporate della società. L'ex dirigente in occasione di un evento al Roma Club Montecitorio aveva detto: "La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. Con Mourinho siamo a metà contratto, un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la As Roma per raggiungere il risultato". La risposta del tecnico non ha tardato ad arrivare: "È una sua interpretazione, non ho scambiato nessuna parola con lui su questo tema". Berardi è stato nominato amministratore delegato della società nell'ottobre del 2021 a seguito dell'allentamento di Guido Fienga.