Roma, piace Tousart: anche il Tottenham su Grillitsch. Reynolds verso l’estero

Giornata alimentata principalmente dalle notizie di mercato e dalle parole di Gabriele Gravina

Giornata particolarmente movimentata in casa Roma. Alla vigilia della sfida alla Sampdoria, Mourinho come previsto non ha parlato in conferenza stampa, al contrario del rivale D'Aversa. L'allenatore della Samp ha parlato principalmente delle defezioni della sua squadra, oltre ad una piccola dichiarazione su Mourinho. Audero è partito con il gruppo ma non sarà della partita così come Torregrossa. Verre, l'ex di giornata è rimasto fuori dai convocati mentre per Gabbiadini filtra cauto ottimismo. Il centravanti della Samp è stato convocato ma le sue condizioni verranno valutate domani prima della partita. Sfida tra capitolini e liguri che farà registrare un nuovo sold out all'Olimpico, per la gioia dei Friedkin che quest'anno hanno incassato circa 1 milioni di euro a partita, abbonamenti esclusi. Giallorossi che hanno potuto sorridere anche per una notizia arrivata direttamente dalla Uefa. Il Tottenham è stato escluso dalla Conference League. La Uefa ha infatti assegnato agli Spurs la sconfitta 0-3 a tavolino contro il Rennes – il match era stato annullato a causa dei troppi casi Covid registrati nella formazione inglese – estromettendo la squadra londinese dalla competizione. A far parlare non solo il mondo giallorosso ma tutto il calcio italiano invece ci hanno pensato GabrieleGravina, presidente della Lega Serie A, e la procura federale di Milano. Le autorità milanesi hanno aperto un'indagine su un possibile reato di falso bilancio da parte dell'Inter, la stessa sorte toccata qualche settimana fa dalla Juventus. Gravina oltre a commentare la notizia, ha parlato anche del caso Udinese-Salernitana e della cessione del club campano stesso. "Il protocollo è noto, ha sempre funzionato. Abbiamo solo un problema: quello delle Asl. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro". In chiusura di giornata è arrivata la pre convocazione per Felix da parte del Ghana per la prossima Coppa d'Africa.