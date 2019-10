Roma, Perotti in visita al Bambino Gesù. Sorrisi e giochi con i piccoli del reparto – FOTO

In attesa di rivederlo in campo, Diego Perotti ha passato un pomeriggio speciale per regalare un sorriso ai tifosi più piccoli. Il Monito ha fatto oggi visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’ambito di un’iniziativa promossa e organizzata da Roma Cares, che vede la società impegnata nel far visita agli ospedali pediatrici della Capitale.Il fantasista giallorosso si è intrattenuto con i bambini del reparto, scherzando, ridendo e regalando giocattoli e gadget. A chiusura della giornata emozionante foto di rito e un dono per l’argentino: una maglia ricordo decorata dai piccoli.