Roma, per la tournée precampionato spunta l’ipotesi Singapore

La Roma è al lavoro per programmare l'inizio del prossimo anno, con particolare attenzione al ritiro pre campionato. L'ipotesi di un ritorno in Algarve come accaduto quest'estate sta piano piano lasciando spazio ad altre possibilità e come riportato dal quotidiano di Singapore "The Strait Times", i giallorossi potrebbero infatti essere impegnati in un torneo amichevole proprio nell'isola città-stato a sud della Malesia. Oltre alla Roma, sarebbero presenti il Liverpool, il Tottenham (ex squadra di Mourinho) e il Bayern Monaco. Le date però non sono ancora state definite.