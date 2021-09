Roma, Pellegrini torna a Trigoria. Nessun esame, in dubbio per il Sassuolo

Il numero 7 della Roma resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo

Dopo il forfait di Gianluca Mancini per via di un dolore avvertito alla pianta del piede destro, anche Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale per un riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro (quello che gli ha fatto saltare l'Europeo). Al momento non sono previsti esami per il capitano giallorosso che resta comunque in dubbio per la partita di domenica sera contro il Sassuolo.