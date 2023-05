Roma, Pellegrini dribbla la provocazione di Adani: “Mourinho ti migliora su tutto”

L'ex difensore del Brescia stuzzica: "Mou ti ha migliorato come leader, ma come calciatore?". Il capitano sa come rispondere

Lorenzo Pellegrini è il capitano delle Roma delle finali Europee e anche ieri ha messo tutto in una partita durissima a Leverkusen. A fine gara, però, il numero 7 ha dovuto dribblare anche la domanda “scomoda” di Daniele Adani, oggi commentatore per la Rai: “Sei migliorato come leader con Mourinho, ma invece come calciatore ti senti migliorato?”. Ecco la risposta di Lorenzo: “Il mister ti migliora su tutti i punti di vista. So a cosa ti riferisci, io sono magari più bravo nel palleggio ma ci sono partite in cui bisogna essere più concreti. In alcuni casi abbiamo dominato il gioco come all’andata o col Leverkusen, ma bisogna saper fare anche questo tipo di partite”.