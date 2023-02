Roma, parla l’ex Omic: “Salisburgo da non sottovalutare. In casa sono imprevedibili”

Le parole dell'ex centrale delle giovanili giallorosse: "Non è facile dire chi sia il favorito. i giallorossi hanno Mourinho un allenatore mondiale che sa esattamente come affrontare queste partite"

Denis Omic, ex difensore della Roma Primavera, si è raccontato in una lunga intervista al portale austriaco Laola1. Il centrale ha parlato della sua avventura nella Capitale, ma anche dell'infortunio che lo ha costretto a lasciare prematuramente il calcio e della prossima sfida europea dei giallorossi contro il Salisburgo.

Giovedì la Roma giocherà contro il Red Bull Salisburgo negli ottavi di finale di Europa League. Segui ancora il tuo ex club? "Certo che seguo da vicino la Roma e la Serie A. Alcuni dei ragazzi con cui ho giocato giocano per grandi club. E siccome mi sono innamorato del Napoli calcio quando sono cambiato nel 2015, è la mia squadra preferita in Italia. Beh, la mia squadra preferita è la Roma, ma mi piace molto il Napoli in termini di stile di gioco. Hanno meritato il titolo quest'anno. La partita tra Roma e Salisburgo sarà sicuramente entusiasmante. Non è facile dire chi sia il favorito. Penso che sarebbe stato meglio per il Salisburgo se il ritorno fosse stato in casa. Di fronte al proprio pubblico, sono imprevedibili, non importa chi arriva. La Roma, invece, ha José Mourinho un allenatore mondiale che sa esattamente come affrontare queste partite. La Roma ha alti e bassi ogni stagione. Di recente hanno beneficiato dei punti tolti dalla Juventus e della brutta fase del Milan. Sarà emozionante perché non molte squadre giocano come il Salisburgo in Italia. La Roma non deve assolutamente sottovalutare il Salisburgo".

Sei ancora in contatto con ex compagni di squadra o supervisori? "Mercoledì arrivano i giallorossi e nello staff di Mourinho ci sono fisioterapisti, medici e preparatore atletico che all'epoca erano nella mia seconda squadra. Farò sicuramente un salto a Salisburgo per visitare i ragazzi. Nicolò Zaniolo, era un nostro avversario, recentemente passato al Galatasaray. Nicola Zalewksi, classe 2002, è ancora qui ed è cresciuto sotto Mourinho. Lui era nell'Under 15 allora, noi nell'Under 19. C'era sempre molta unione, spesso ci sedevamo insieme a pranzo o giocavamo a carte. Sono estremamente felice per i ragazzi che ce la fanno. Si può citare anche Luca Pellegrini, o Davide Frattesi che sicuramente farà parlare di sé nel calcio mondiale. È bello che i ragazzi non dimentichino la nostra amicizia. Alla fine avevamo tutti lo stesso sogno, che ci ha spinti a spingerci a vicenda".

C'erano tanti club su di te, perché alla fine hai scelto la Roma? "Perché lì ho ottenuto un vero contratto da professionista e l'Italia mi ha sempre affascinato. Certo, il Bayern sarebbe stato a portata di mano, ma la Roma aveva la squadra giovanile più forte in quel momento con l'Atalanta. È stato piuttosto eccitante".

Avevi un manager? "Allora il trasferimento è passato attraverso un manager, sì. Ma di questi tempi sono in tanti a correre dietro a un manager ea cercarlo disperatamente. Il manager in quel momento mi si è avvicinato e mi ha detto che aveva una o due cose interessanti. Questo era un manager italiano, il che era divertente perché potevo parlare inglese con lui. Tuttavia, i genitori non parlano inglese o italiano. Quindi ho sempre dovuto tradurre. Questo ha dato ai genitori una grande fiducia. Da un lato verso il manager, dall'altro verso di me, che traduco tutto correttamente e lo metto in tavola con intelligenza. Ma non c'era alcuna pressione dei genitori, è stata una mia decisione. Certo avrebbero voluto che i “Burli” restassero a casa, ma prima o poi si separano

Come sono stati i primi giorni in Italia? come ti sei ambientato? "Sono arrivato alla fine di agosto. Nel pomeriggio si facevano i test e si firmava il contratto, e la sera si cenava. Il primo allenamento è iniziato il giorno successivo. Verso mezzogiorno i miei genitori sono tornati in Austria, un momento molto emozionante per tutti. Poi all'improvviso ero solo. Poi dici: "C****, era davvero la cosa giusta da fare?" Ma con l'allenamento e le persone che arrivano da tutto il mondo, svanisce in fretta. Il terzo giorno dopo la firma sono andato in Sardegna con la seconda squadra per un'amichevole contro il Cagliari"..

Com'era la tua vita in Italia? sei andato a scuola Cosa facevi nel tempo libero? "Sfortunatamente, non c'era molto tempo libero. Fondamentalmente, il processo è simile a quello delle scuole qui, che collaborano con le accademie. La mattina avevamo la scuola, in italiano. Dopo un mese o due, gli insegnanti mi hanno detto che non avrebbe funzionato se non avessi premuto il gas. Così ho detto: "Sei divertente. Faccio fatica con la matematica in tedesco, figuriamoci in italiano». C'erano sempre quattro o cinque ore di lezione al mattino. Prendevamo sempre l'autobus dal centro di formazione alla scuola, che era una scuola privata. Siamo tornati in collegio per il pranzo. La maggior parte delle volte facevamo una sessione in palestra alle 15:00, alle 16:00 eravamo fuori".

E poi? "La cosa divertente era che non sapevamo mai quando l'allenamento sarebbe finito. In Austria puoi aspettarti circa un'ora e mezza. In Italia uscivi e ti dicevano: “Guarda quello.” L'allenatore tirava sempre fuori qualcosa o aggiungeva qualcos'altro. A volte ti muovi fino allo sfinimento. Si trattava di sessioni di allenamento della durata massima di due ore e mezza. Il tutto quattro volte a settimana, il lunedì era spesso libero perché c'erano partite nel fine settimana. E quando hai del tempo libero, non vedi l'ora di andare da nessuna parte in città, perché sai che presto la settimana ricomincerà".

Ti è stato permesso di allenarti con i professionisti della Roma? Ti sei trovato molto bene con Pjanic e Dzeko. "Sì, esatto, mi sono trovato bene con loro per via delle mie origini bosniache. Poche ore dopo la firma e dopo che i miei genitori se ne sono andati, li ho conosciuti entrambi. Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Ogni tanto facevamo anche qualcosa fuori dal campo. È stato bello vedere come sono le loro vite e come funzionano. Tutto quello che posso dire è che gli atleti che hanno davvero ottenuto qualcosa nella vita sono i più con i piedi per terra. All'età di 17 anni, prima del mio infortunio, mi sono allenato con i professionisti circa tre volte a settimana per due mesi e mezzo. L'allenatore all'epoca era l'attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti, davvero un bravo allenatore. In ogni caso, è stata una bella esperienza. A quel tempo ero davvero sicuro che non ci volesse molto per essere tra i professionisti per essere riconosciuto. Se De Rossi, Totti, Rüdiger o Salah vedono che hai qualcosa, verrai accettato in fretta. Poi l'infortunio ha incasinato un po' le cose".

L'infortunio e l'addio al calcio — Come hai affrontato l'infortunio nei primi giorni? "Ad essere onesti ero felice perché pensavo che il problema fosse finalmente risolto. Continuavo ad avere dolore al ginocchio sinistro e pensavo: "Se dobbiamo operarci, allora è fatta." E una volta che ho fatto la riabilitazione e sono tornato a posto, è lì che andrà comunque".

Quanto sei stato fuori allora? "La prima operazione è stata quattro giorni dopo il mio 18° compleanno nell'aprile 2017. A settembre, durante l'allenamento avanzato, poco prima di tornare agli allenamenti di squadra, il mio ginocchio si è bloccato facendo squat in palestra. Dopo di che sono stato nuovamente operato, a quel punto si era già giocato metà del campionato. Dopo la seconda volta, non è stato facile rientrare.

Nella primavera del 2018 c'è stato un cambio di prestito al Blau-Weiss Linz. Come è successo? "Dopo la seconda operazione, ci siamo assicurati che fossi di nuovo in forma. Dopo le due operazioni, le partite nel secondo campionato austriaco sarebbero andate bene. Il cambiamento è avvenuto grazie all'allora allenatore Thomas Sageder , che mi conosceva dai tempi di Ried. Ha visto tutto e mi ha contattato e abbiamo pensato: "Perché no?" Inizialmente avevo giocato due amichevoli con il Blau-Weiss prima che il problema si ripresentasse. Il ginocchio si è gonfiato enormemente, dopo il carico non riuscivo quasi più a camminare. A volte riuscivo a malapena ad alzarmi dal letto. Poi sono andato da diversi medici: a Barcellona, ​​in Inghilterra, in Italia, a Monaco di Baviera. La conclusione è stata che se non voglio un ginocchio artificiale, è meglio che prenda una strada diversa".

Come hai affrontato la situazione quando la fine della tua carriera era praticamente fissata? "Con il trasferimento in Italia quando avevo 16 anni, ho lasciato la scuola come un "re", per non dire altro. Dopo la fine della mia carriera, la cosa brutta è stata che sono dovuto tornare nella stessa scuola per la maturità. In Italia non ho finito la laurea per infortuni. È stato un momento spaventoso quando entri lì dentro e pensi: "Merda, ritorno alle radici." Non è stato facile perché hai fatto questo sogno fin dall'infanzia. Ma mentalmente sono sempre stato molto forte. Non sono sempre stato il più positivo, ma ho sempre avuto un'estrema capacità di resistenza. Se voglio qualcosa, farò di tutto per ottenerla. Gli amici e la famiglia sono stati ovviamente di grande aiuto. Credo anche che altri avrebbero sofferto di più nella stessa situazione. Grazie a Dio sono stato poi in grado di trovare una nuova strada e rimanere nel calcio".