Roma, parla l’agente di Dybala: “Non ci sono offerte da club sauditi”

Il giocatore ha raggiunto i bonus previsti per far scattare l'aumento dell'ingaggio: dal prossimo mese guadagnerà 6 milioni di euro

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha rilasciato un'intervista al sito 365scorearabic. Queste le sue parole sul futuro della Joya: "Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Mi occupo di ascoltare i club interessati a Dybala, il giocatore è in vacanza”. L'argentino ha raggiunto i bonus previsti per far scattare l'aumento dell'ingaggio: dal prossimo mese guadagnerà 6 milioni di euro a stagione. La sua volontà è quella di restare a Roma e provare a vincere insieme a Mourinho.