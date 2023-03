Roma, oggi esami per Pellegrini: in caso di esito negativo si allenerà col caschetto

Day after della sconfitta della Roma contro il Sassuolo. Alle 11 i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro la Real Sociedad. Resta in dubbio Pellegrini. Oggi il capitano si sottoporrà ad una tac di controllo, scrive Il Messaggero. Se gli esami strumentali daranno esito negativo, si allenerà con un caschetto, per proteggere la ferita di 30 punti rimediata con i baschi. L’idea è quella di partire con la squadra e poi deciderne l’impiego in extremis. Il numero 7 punta il derby e farà di tutto per non mancare l'appuntamento.