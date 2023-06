Roma, nuovo botta e risposta tra Matic e Dybala: “Ditemi che non è vero”

Continua senza esclusione l'infinita saga di scherzi tra Nemanja Matic e Paulo Dybala. Oggi, sotto un video pubblicato dalla Roma sui propri canali social, è andato in scena l'ultimo atto. Il centrocampista serbo è stato protagonista del quiz "This or That" organizzato in collaborazione con Algida. L'ex United è stato chiamato a scegliere tra cucina italiana o serba tra un gol o un salvataggio all'ultimo minuto e tanto altro. Sotto al video puntuale il commento di Paulo Dybala: "Ditemi che non è vero". Questa la frase dell'argentino che ha stuzzicato il compagno di squadra a conferma di come tra i due sia nata una forte amicizia.