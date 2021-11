Roma, nuovi tamponi per Cristante e Villar: Mourinho spera per Bologna

Questione di poche ore per sapere se Mourinho riavrà Cristante e Villar contro il Bologna. Oggi i due si sottoporranno ad un nuovo tampone

Tra oggi e domani mattina Bryan Cristante e Gonzalo Villar saranno sottoposti ad un nuovo tampone per sapere se si sono negativizzati al Covid-19. Forti dubbi ancora sul loro possibile ritorno in campo contro il Bologna mercoledì sera. Nonostante questo, i due giallorossi sembrano non accusare particolari sintomi: l'ultimo risultato positivo era arrivato nella giornata di sabato per entrambi. Altra notizia spiacevole per lo Special One è lo stop di qualche settimana per Lorenzo Pellegrini: per lui problema muscolare alla coscia destra arrivato proprio ieri sera durante Roma-Torino. Recuperano invece Vina sulla fascia e Veretout a centrocampo, sperando così si possa metter fine a quelle situazioni di emergenza che hanno visto coinvolto Mourinho nelle ultime tre partite tra serie A e Conference.