Roma, nuova partnership: Pellettieri di Parma diventa Official Supplier

Il marchio emiliano vestirà la squadra giallorossa per le trasferte in Italia e in Europa

Redazione

Nuova partnership per la Roma, che annuncia l'ingresso di Pellettieri di Parma a Trigoria. Il marchio, rappresentativo dell'eccellenza italiana per quanto riguarda le calzature da uomo, fornirà alla squadra giallorossa i propri prodotti. Una passione che unisce tradizione e modernità, con una lavorazione della pelle che, basandosi sull'artigianato manuale, rende unica ogni calzatura.

Come riporta il comunicato della Roma "Pellettieri di Parma godrà della visibilità sui led dello Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della AS Roma e accompagnerà la squadra nelle trasferte italiane ed europee attraverso le proprie calzature realizzate con la cura, la qualità e la passione che da sempre caratterizzano il brand."