Roma, Nuno Santos: “Già due mesi di lavoro con questa grande squadra” – FOTO

Il preparatore dei portieri ricorda il suo arrivo nella Capitale sui social

Nuno Santos, arrivato a Trigoria con José Mourinho per sostituire il partente Savorani, ricorda su Instagram che sono già passati due mesi dal suo approdo nella Capitale insieme allo Special One. Ha trovato un reparto da rifondare e senza un titolare. Con l’arrivo di Rui Patricio la porta è stata blindata. Dopo alcune indecisioni nelle amichevoli estive ha trovato la forma giusta e nelle prime partite si è rivelato decisivo per le vittorie della Roma. Da ricordare le super parate di Vlahovic nella prima di campionato e quella su Vitor Hugo contro il Trabzonspor. Mentre Fuzato è stato promosso a secondo. Santos si gode i suoi e li stimola sui social: “Già due mesi di lavoro con questa grande squadra” recita il suo post su Instagram che ritrae i tre portieri al lavoro.