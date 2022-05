Roma, numeri da record per le presenze all’Olimpico: oltre 1 milione di spettatori

Gli abbonati sono stati più di 21mila e c'è stato un netto aumento dei ricavi sui biglietti singoli rispetto alla stagione 2018/2019 (+ 14.8%)

I tifosi giallorossi non hanno mai fatto mancare il supporto alla squadra in stagione nonastante i risultati non eccellenti. In media allo stadio Olimpico ci sono stati 41.922 romanisti, miglior risultato dal 2005/2006 (52.354 se consideriamo solo le partite con capienza superiore al 75%). In totale i sostenitori della Roma in casa sono stati oltre 1 milione con un tasso di occupazione del 94,2%. Gli abbonati sono stati più di 21mila e c'è stato un netto aumento dei ricavi sui biglietti singoli rispetto alla stagione 2018/2019 (+ 14.8%).