Roma, niente Mondiale per Karsdorp: van Gaal lo esclude dai 39 preconvocati

Il terzino giallorosso è stato escluso dal commissario tecnico per il campionato del Mondo in Qatar

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale in Qatar. La nazionale olandese, guidata da Louis van Gaal, tramite i propri canali social ha diramato la lista dei 39 preconvocati per l'impegno in programma tra il 18 novembre al 21 dicembre prossimo. Spicca l'assenza tra i nomi scelti dall'ex allenatore di Barcellona e Manchester Unite, di Rick Karsdorp, tornato in campo contro la Sampdoria dopo l'infortunio e l'operazione a causa di una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro.