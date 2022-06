Roma, nessuna adesione nel primo giorno di Opa. Non cambia la quota dei Friedkin

Giornata non particolarmente felice per la proprietà giallorossa e la loro iniziativa. Le richieste di adesioni sono a quota 0

Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata l'OPA (offerta pubblica d'acquisto) promossa dalla Roma. Nonostante l'iniziativa "assist" voluta dalla società per incentivare la vendita delle quote degli azionisti di minoranza, nel primo giorno, non è stata presentata alcuna richiesta di adesione. Resta così invariata la quota della famiglia Friedkin, che si aggira intorno all’86,8%. L'offerta terminerà il prossimo 8 luglio e l'obiettivo è sempre quello del delisting (uscita dalla Borsa). Nulla però di preoccupante o anomalo poiché le prime giornate sono solitamente di valutazione, la seconda e la terza settimana sono ancora interlocutorie.