Roma, nel ricordo di Galeazzi: “Universale e familiare per tutti i tifosi”

Il canale ufficiale del Club omaggia lo storico giornalista e sportivo con 5 momenti salienti

Il sito ufficiale dell'AsRoma ricorda le 5 partite che hanno reso celebre Galeazzi (scomparso ieri all'età di 75 anni), che pur essendo laziale "ha sempre indossato i panni del cronista super partes, ritrovandosi spesso a raccontare l'epica romanista" scrive il Club. Nei video pubblicati ci sono: la storica intervista a Liedholm alla quinta giornata del girone di ritorno della stagione '82-'83 quando la Roma è lanciata verso lo scudetto: Galeazzi chiede ironicamente al 'barone' se la squadra si salverà. Lo svedese rispose che "gli sembrava già salva". A seguire l'indimenticabile domanda di 'bisteccone' a DiBartolomei sul prato dell'Olimpico: "L'equipaggio chiede: andremo in porto o no?". Celebre la risposta del capitano giallorosso: "In porto sicuramente. Vediamo di arrivarci col Vessillo". Altro momento epico condiviso sono le domande che il giornalista fa a Liedholm l'8 maggio '83, giorno del secondo scudetto della Roma. L'affettuoso saluto del club giallorosso si conclude in penultima istanza con un video-intervista a Pruzzo dopo uno splendido goal alla Juventus sul finale di gara, e poi il siparietto con Viola e Maradona nel tunnel degli spogliatoi.