Roma-Napoli, Zaniolo torna a disposizione: domani sarà titolare

Il numero 22 giallorosso torna in gruppo dopo aver svolto delle sedute a parte a causa dell'infortunio rimediato contro la Juventus

Zaniolo domani ci sarà. Lo ha confermato Mourinho stesso in conferenza stampa. Il numero 22 giallorosso, dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus, in settimana si è sottoposto a sedute di lavoro personalizzato saltando anche la trasferta in Norvegia. "Bisogna rispettare le sue paure dopo quello che ha passato" aveva detto lo Special One che oggi ha confermato la presenza del talento giallorosso: "La formazione titolare sarà quella vista contro la Juve con Karsdorp e Zaniolo titolari". Nicolò dunque torna tra i titolari per prendersi la rivincita su Spalletti che lo aveva scaricato ai tempi dell'Inter.