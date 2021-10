Roma-Napoli U16, gol di mano clamoroso degli azzurri. E la gara finisce nel caos

Nella gara del weekend la rete nel finale di Pinzolo è diventata virale

Nella squadra è sicuramente già diventa "la mano di Dios", come quella di Maradona. In Roma-Napoli Under 16 i giallorossi erano andati in vantaggio con i gol di Mannini e De Luca ma nella ripresa hanno subito la rimonta degli azzurri. A far discutere più di tutti però è il gol clamoroso segnato da Pinzolo nel recupero: su un calcio d'angolo colpisce nettamente di mano il pallone battendo il portiere della Roma. Un tocco volontario che però è sfuggito all'arbitro e ai collaboratori. Non ai giocatori giallorossi che hanno iniziato a protestare con veemenza contro arbitro e guardalinee, senza però risultato. Il gol è stato convalidato e neanche da parte dei giovani calciatori del Napoli è partita la segnalazione del gol irregolare.