Roma-Napoli, Dybala e Wijnaldum all’Olimpico per tifare i compagni

Dybala segue la Roma. La Joya è presente sugli spalti dello stadio Olimpico per il big match dell'undicesima giornata di Serie A contro il Napoli di Spalletti. Insieme al fantasista argentino, in tribuna, ci sono anche Wijnaldum e Celik. Il numero 21 non potrà giocare con i compagni fino al 2023 per la lesione al retto femorale sinistro, ma non vuole far mancare il suo apporto alla squadra. Durante l'inno "Roma Roma Roma", ha ripreso con il suo telefono lo spettacolo offerto dal pubblico romanista.