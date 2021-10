Roma-Napoli, 3400 biglietti ancora disponibili. Quota abbonati vicino a 20mila

L'Olimpico ospiterà almeno 44 mila persone. C'è ancora la possibilità di fare sold out contro la squadra di Spalletti

Contro il Napoli al momento sono presenti circa 44 mila spettatori in totale. Rimangono 3400biglietti ancora disponibili per arrivare al sold out (escludendo il settore ospiti). Domenica sera l'Olimpico tornerà finalmente caloroso, e sarà la prima volta in casa contro una squadra di maggior lignaggio. C'è tanta voglia di vedere la Roma, e questo lo si era capito sin dalle ore successive al via alla campagna abbonamenti: il numero dei tifosi che hanno sottoscritto la tessera è arrivato 19.937. Domenica sera i giallorossi giocheranno il secondo big match da quando è terminata la sosta, i tre punti saranno determinante per il cammino verso la Champions League. Mai come domenica, il pubblico rappresenterà il dodicesimo uomo in campo.