Roma, Mourinho “svela” le altre amichevoli: Latina, Farense e due punti di domanda

Boreale, Braga e Tolosa sono ufficiali. Ma Mourinho oggi, probabilmente non volendo (oppure sì?), nel reel pubblicato su Instagram ha lasciato intravedere una lavagna dove è presente il programma della Roma. Al primo posto c'è appunto l'incontro con la Boreale a cui fa seguito quello con il Latina, la data accanto è illeggibile. Sarà questa quindi la seconda amichevole che si svolgerà nel caldo afoso di Trigoria. Poi partenza per il Portogallo dove, dopo il Braga (26 luglio), ci sarà la sfida alla Farense, che milita nella Primeira Liga. La data dovrebbe essere intorno al 1° agosto, prima della partenza. In mezzo ai due match una terza possibilità, col punto di domanda. Poi la già citata partita col Tolosa del 6 agosto in Francia e il ritorno a Roma dove ci sarà la presentazione. In questo caso ecco il nuovo punto interrogativo. E il programma è quasi tutto svelato.