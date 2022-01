Roma, Mourinho non parlerà in conferenza stampa prima di Roma-Juventus

L'allenatore portoghese prosegue la linea dei mesi scorsi. Non parlerà prima di Roma-Juventus

Già nei mesi scorsi Josè Mourinho aveva preso la decisione di non parlare nelle conferenze stampa prima dei turni infrasettimanali di campionato. Oggi è stata fatta un piccolo strappo alla regola, visto che Milan-Roma è la prima partita del nuovo anno ma è solo l'eccezione che conferma la regola. Proprio per questo motivo, il portoghese non parlerà davanti ai giornalisti prima del match di domenica contro la Juventus.