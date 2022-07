Roma, Mourinho è impaziente: oggi il ritorno nella Capitale

Josè Mourinho non vede l'ora di tornare al lavoro per preparare la nuova stagione. Lo Special One, dopo aver trascorso le vacanze tra Portogallo, Capri e la Namibia, nelle prossime ore farà ritorno a Roma come testimoniato da lui stesso dalle storie Instagram, nelle quali ha condiviso uno scatto che lo ritrae all'interno di un taxi con i piedi sulla valigia. Al suo arrivo il tecnico portoghese troverà anche Celik, atterrato oggi a Roma dopo una lunga trattativa con il Lille. Un acquisto molto prezioso soprattutto in termini di opzioni visto che, dopo il mancato riscatto di Maitland-Niles, l'unico arruolabile sulla corsia di destra era il solito Karsdorp. Il raduno è fissato tra due giorni, il 5 luglio, e Mourinho è già impaziente di ricominciare per provare nuovamente a gioire con i tifosi romanisti.