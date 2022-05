Roma, Mourinho decide di non parlare dopo la vittoria con il Torino

Il tecnico portoghese vuole tenere alta la concentrazione per la finale di Tirana

La Roma ha vinto 0-3 a Torino e ha certificato la qualificazione in Europa League. Se la Lazio dovesse perdere domani contro il Verona i giallorossi finirebbero al quinto posto in classifica. Al termine della partita Mourinho non si è fermato ai microfoni di Dazn. Il motivo lo ha spiegato la conduttrice della piattaforma streaming, il tecnico portoghese ha già parlato in conferenza stampa due giorni fa in occasione del Uefa Media Day e vuole tenere alta la concentrazione per la finale di Tirana contro il Feyenoord. Calcio d'inizio mercoledì 25 alle ore 21.