Roma, Mourinho cuore d’oro: ferma il pullman e regala la felpa ad un tifoso

Lo Special one protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di un tifoso che stava incitando la squadra prima del match contro il Venezia

Ieri pomeriggio Josè Mourinho si è reso protagonista di un nuovo siparietto con un tifoso. Il pullman con a bordo tutta la squadra e diretto allo Stadio Olimpico, ha subito una piccola deviazione quando, attraversando le vie della Capitale, ha incrociato un tifoso con due fumogeni in mano, ovviamente uno giallo e uno rosso. La sua intenzione, era quella di caricare la squadra in vista dell'imminente partita contro il Venezia e mai si sarebbe aspettato che l'allenatore portoghese chiedesse all'autista di fermare il pullman per poi aprire le porte e regalargli la sua felpa. Il gesto sta facendo il giro del web e rafforza ancor di più il legame creato da Mourinho con l'ambiente romano.