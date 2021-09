Roma, Mou concede un giorno di riposo: la ripresa martedì alle 10:30

Oggi i giallorossi hanno dato tutto sul campo, per questo il portoghese ha lasciato una giornata libera ai suoi

Mourinho festeggia le mille partite in carriera con una corsa sfrenata sotto la Sud, ad abbracciare El Shaarawy, autore del gol vittoria al 91' contro il Sassuolo. Tante emozioni in una partita che ha visto colpire due pali e annullare due gol per fuorigioco, entrambi per i neroverdi di cui uno al 94'. Il portoghese decide di lasciare un giorno di riposo alla Roma che oggi ha dato in campo anima e cuore, ma anche tanto, tanto sudore. La ripresa per preparare la partita di Conference League contro il CSKA Sofia sarà infatti martedì alle 10:30.